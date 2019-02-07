В Таджикистане растет число жертв торговли людьми

CA-NEWS (TJ) - В 2017 году 86 таджикистанцев попали в сети торговцев людьми и подвергались рабской эксплуатации в других странах, сообщило 6 февраля Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на конференции в Душанбе.

В том же году 60 граждан Таджикистан находились в сексуальном рабстве в арабских странах, а также в Турции, России и Казахстане, сказал Кун Маркверинг, международный менеджер Программ Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии. По его словам, согласно данным властей Таджикистана, с 2014 по 2016 г.г. было зафиксировано сокращение случаев торговли людьми, однако в 2017 году ситуация резко изменилась в худшую сторону.

По словам экспертов, риск оказаться в сетях торговцев увеличился с возможностью граждан выезжать в трудовую миграцию. Анна Цицина, сотрудница по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия УНП ООН (г. Вена, Австрия), считает, что увеличение количества случаев торговли людьми, возможно, связано с экономическими проблемами, в том числе, безработицей в Таджикистане. Многие из жертв торговцев людьми уехали в другие страны в поисках лучшей жизни, говорит она.

Законодательство Таджикистана предусматривает суровое наказание для торговцев людьми. В конце ноября прошлого года замминистра внутренних дел РТ Икром Умарзода представил в нижнюю палату парламента Таджикистана проект поправок в закон о предотвращении торговли людьми и оказании помощи жертвам, сказав, что в большинстве случаев к подобного рода преступлениям причастны женщины.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года было задержано 49 человек, имеющих отношение к торговле людьми, из которых 5 мужчин и 44 женщины. «Жертвами торговли людьми чаще всего становятся женщины и дети. В частности, в текущем году выявлено 46 жертв – 36 женщин и 10 детей», - отметил чиновник.

Летом прошлого года был опубликован Глобальный индекс рабства за 2018 год (The Global Slavery Index). В нем Таджикистан оказался на 75-м месте.