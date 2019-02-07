Минсельхоз Кыргызстана подтвердил, что Узбекистан не стал покупать картофель из-за цены

- Узбекистан, общество
- 13:54, 07 февраля 2019
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|: Список 73 узбекских компаний, получивших квоту на импорт кыргызстанского картофеля
|: Узбекистан предпочёл покупать картофель из Пакистана, а не из Кыргызстана из-за цены
CA-NEWS (UZ) - Министерство сельского хозяйства Кыргызстана подтвердило, что Узбекистан отказался покупать картофель из-за его стоимости, сообщает centralasian.org.
По словам пресс-секретаря министерства Гульчехры Садыковой, 6 февраля 2018 года 73 компании Узбекистана выразили готовность закупить 145 000 тонн картофеля из Кыргызстана.
Однако в ноябре узбекские предприниматели отказались покупать кыргызский картофель.
- 2 ноября 2018 года министерство и посольство Кыргызстана в Узбекистане провели переговоры между кыргызскими производителями картофеля и узбекскими предпринимателями. Тогда узбекская сторона заявила, что не будет покупать кыргызский картофель, комментируя это его высокой стоимостью. Мы сейчас продаем 66 000 тонн картофеля, который планировали продать Узбекистану в Туркменистан», - сказала Гульчехра Садикова.
Ранее в прессе Кыргызстана сообщалось, что Узбекистан подписал контракт на закупку 500 000 тонн картофеля из Кыргызстана, но позднее отказался выполнить это обязательство, в результате чего сотни фермеров потерпели убыток.
Позднее, со ссылкой на представителей из правительства Узбекистана, вышли сообщения, что стоимость картофеля в Кыргызстане была дорогой, и узбекские предприниматели завезли более дешевый картофель из Пакистана.