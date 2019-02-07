В Бухаре одарённому девятикласснику власти построили дом

CA-NEWS (UZ) - В Каракульском районе Бухарской области местные власти достроили дом для семьи ученика 9-го класса, многократного победителя Международных олимпиад по математике Дониёра Исмоилова. В настоящее время в доме ведутся отделочные работы, сообщают местные СМИ.

В прошлом году местные издания сообщили, что мать Дониера Исмаилова, Лобар Рахимова, страдает циррозом печени, а его отец зарабатывает наёмными сезонными работами. Из-за сложных финансовых условий в семье, подросток не мог продолжить свое образование.

После сообщений о сложившейся ситуации, хоким (глава) Бухарской области Уктам Барноев лично принял семью мальчика. Затем на своей странице в Facebook хоким написал, что администрация области до 31 декабря 2018 года построит дом семье одарённого юноши.

Сообщалось также, что областное управление народного образования подарит Дониеру Исмаилову ноутбук, а областной совета Союза молодежи Узбекистана организует ему персональную библиотеку.