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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане уволят треть работников реформированных институтов Академии наук

CA-NEWS (TM) -  По данным «Хроники Туркменистана», в результате слияния и упразднения ряда НИИ, входящих в Академию наук страны, около 30% их работников будут уволены.

30 января, на следующий день после заседания Кабинета министров, посвященного реформированию ряда институтов, в Университете инженерных технологий имени Огуз хана состоялось собрание научных работников, преподавателей и студентов.

Перед аудиторией в 2000 человек выступил ректор университета Г.Мезилов. Он, и выступавшие за ним еще восемь представителей науки и образования, горячо поддержали идею президента о переводе АНТ на хозрасчет, о слиянии и ликвидации ряда научно-исследовательских институтов и вузов.

Никто из них не сообщил, что эти реформы приведут к увольнениям 30% научных работников и преподавателей, однако

Однако ХТ стало известно, что из присутствовавших на собрании 450 работников Академии наук, с 1 марта половина будет уволена. После присоединения Института общей и практической биологии к Инженерно-технологическому университету, только 20 научных работников – биологов, из 96 продолжат работу. Остальные будут уволены.

В целом из девяти институтов, которые входят в нынешнюю Академию наук, после реформирования останется пять. Общая численность их сотрудников менее 600 человек. Из этого числа предполагается сократить до 30% работников.

Все участники собрания знали или догадывались о предстоящем серьезном сокращении штата. Поэтому им показалось издевкой то, что произошло перед началом заседания. Накануне вечером всех предупредили, что необходимо прийти в университет к 8 часам утра. Заседание же началось в 10.20. Но перед этим почти два с половиной часа перед участниками выступали артисты, которые исполнили 23 песни, посвященные президенту страны. Все это время и во время собрания никому не позволили даже отлучиться в туалет.

В 1991 году в Академию Наук Туркменистана входило 24 института, где работали около 3300 старших и младших научных работников. В это время в стране работали около 2250 кандидатов наук и около 720 докторов наук. До 2010 года примерно 1550 кандидатов и докторов наук покинули Туркменистан, около 500 – умерли. Из оставшихся примерно 950 кандидатов и докторов наук 850 – люди старше 70 лет.

В период с 2009 года, когда была воссоздана Академия наук, до 2017 года кандидатами наук стали 42 человека и 12 человек стали докторами наук, включая президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и его сына Сердара. Две сестры президента получили степени кандидатов наук.

Из 12 новых докторов наук лишь четверо занимаются наукой, остальные занимают руководящие посты.

Сейчас в стране работают около 300 кандидатов наук и менее 100 докторов наук.

На данный момент подготовлены около 1200 кандидатских диссертаций. Но нет разрешения сверху для их защиты.

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