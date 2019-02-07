Возлагать всю вину за гибель в Астане 5 детей на министра труда несправедливо, - глава МИК РК

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал трагическую смерть пятерых детей от пожара, сообщает МИА "Казинформ".

"Произошла ужасная трагедия. То, что сейчас переживает эта семья, не представить в самом кошмарном сне. Вся страна скорбит вместе с родителями", – сказал министр.

Вместе с тем Даурен Абаев считает несправедливыми распространившиеся в социальных сетях требования об отставке министра труда и социальной защиты РК Мадины Абылкасымовой.

"Я думаю, что возлагать всю вину за гибель детей на министра Абылкасымову это как минимум несправедливо. Да, никто не должен уходить от ответственности. В конце концов мы – весь госаппарат – несём ответственность за всё, что происходит в нашей стране.

Глава МИК РК подчеркнул, что ситуация сложилась из множества факторов, и далеко не все зависело от работы Минтруда.

"Я знаю, что Мадина Ерасыловна лично очень глубоко сочувствует трагедии. Как женщина, как мать троих детей она тяжело восприняла эту новость. Поэтому я очень надеюсь, что останется только конструктивная критика, а травля прекратится. Тем более я знаю министра Абылкасымову как большого профессионала, неравнодушного к вверенному ей участку работы", – заключил Даурен Абаев.

Ночью 4 февраля в ЖК "Коктал-1" района Сарыарка произошёл пожар: на территории частного дома горела времянка. Погибли пятеро детей, они находились дома одни. Самой младшей из погибших ещё не было года. Их похоронили 5 февраля.

Мать погибших детей работает на заводе по производству пластиковых карт, отец – монтажником на СТО. В акимате сообщили, что они получали пособие как многодетная семья.

Соболезнование семье выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.