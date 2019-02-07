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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен вице-министр образования и науки Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Постановлением кабмина Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки, сообщает информагентство «Казинформ».

В публикации говорится, что он будет курировать вопросы высшего образования и науки.

Ешенкулов до назначения работал председателем комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

В разные годы он занимал различные должности в управлении юстиции Жамбылской области, Минфине, МОН РК, Верховном совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете.

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