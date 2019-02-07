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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двое мигрантов из Узбекистана погибли в Петербурге при падении с высоты

CA-NEWS (UZ) -  В Ленобласти мигрант из Узбекистана погиб, упав на стройке с 14-го этажа. Вторая трагедия на «Северном заводе» в Петербурге.

Двое рабочих погибли в Петербурге и Ленобласти при падении с высоты, сообщило АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 28-летний рабочий погиб накануне на «Северном заводе». Молодой мужчина 6 февраля около 16 часов упал с высоты 2-го этажа при проведении отделочных работ в цеху на Коломяжском проспекту, 10. Погибший гражданин Узбекистана трудился на заводе разнорабочим.

А в Мурино 20-летний мигрант упал с 14-го этажа строящегося дома в ЖК «Краски лета» на Воронцовском бульваре. Это произошло 6 февраля в 11:20 утра. По факту начата проверка. Гражданин Узбекистана работал на стройке по договору в должности разнорабочего в подрядной организации. На работу иностранец устроился около месяца назад, 10 января.

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