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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Азербайджанские таможенники пресекли вывоз валюты в Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  Азербайджанские таможенники пресекли вывоз валюты в Туркменистан, сообщает Media.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно полученной информации, на таможенной пост, расположенный в Бакинском терминале Международного морского торгового порта, вошли водитель и пассажир транспортного средства Toyota Hilux, которые на судне «Беркарар» направлялись в Туркменистан.

Во время пересечения таможенной границы они в устной форме задекларировали валюту в размере $9700 и $8500 соответственно и сказали, что больше у них ничего нет.

Так как действия граждан вызвали подозрения, была проведена проверка, в ходе которой внутри Toyota Hilux были найдены спрятанные и незадекларированные $9600 долларов.

По данному факту проводится расследование.

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