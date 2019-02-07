Азербайджанские таможенники пресекли вывоз валюты в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Азербайджанские таможенники пресекли вывоз валюты в Туркменистан, сообщает Media.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно полученной информации, на таможенной пост, расположенный в Бакинском терминале Международного морского торгового порта, вошли водитель и пассажир транспортного средства Toyota Hilux, которые на судне «Беркарар» направлялись в Туркменистан.

Во время пересечения таможенной границы они в устной форме задекларировали валюту в размере $9700 и $8500 соответственно и сказали, что больше у них ничего нет.

Так как действия граждан вызвали подозрения, была проведена проверка, в ходе которой внутри Toyota Hilux были найдены спрятанные и незадекларированные $9600 долларов.

По данному факту проводится расследование.