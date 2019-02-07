В Казахстане 40 граждан Узбекистана едва не замерзли на трассе

CA-NEWS (UZ) - Казахстанскими спасателями на 167 км автотрассы «Астана-Петропавловск» спасены из вышедшего из строя пассажирского автобуса, 40 граждан Узбекистана и двое казахстанцев. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям РК.

Автобус двигался по маршруту из Сарыагаша в Екатеринбург. Пассажиры были временно размещены в средней школе посёлка Когам. Как отмечается, никто из спасенных не нуждается в медицинской помощи. Раненых нет.

В последнее время в северной части Казахстана наблюдаются сильные холода. В связи с этим обстоятельством трасса республиканского значения «Астана-Петропавловск» закрыта для автотранспорта. Населению рекомендовано воздерживаться от поездок.

Как ранее сообщал Kun.uz, в конце января патрулём полиции Казахстана были спасены 54 граждан Узбекистана и Таджикистана, направлявшиеся пассажирским автобусом по маршруту Туркистан-Екатеринбург. Тогда автобус также вышел из строя в окрестностях Петропавловска в сильнейший мороз.