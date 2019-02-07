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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане реализуются 6 инвестпроектов в сфере мелиорации и ирригации на сумму $165.4 млн

CA-NEWS (TJ) -  Шесть инвестиционных проектов реализуются в Таджикистане в сфере мелиорации и ирригации. Как сообщил журналистам директор Агентства мелиорации и ирригации при правительстве Таджикистана Холмурод Рахмон, общая сумма указанных инвестпроектов составит $165,4 млн, передает Авеста.

По его словам, к настоящему времени, около 50% от общего размера указанных средств освоено. В частности, проекты направлены на орошение земель Дангаринского района и обеспечение занятости населения для устойчивости сельского хозяйства и управления водными ресурсами.

Только в Дангаринскомй районе планируется освоить 1 тыс. 750 га земли. Стоимость проекта составит более $30,5 млн. Большая часть средств на эти цели выделена Исламским Банком Развития.

С помощью международных партнеров реализуются также проекты по обеспечению устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата – $13,59 млн., берегоукрепительной работе в районе Хамадони – $6,3 млн., управлению водными ресурсами бассейна реки Пяндж -$31,61 млн.

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