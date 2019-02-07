ООН: с «женским обрезанием» нужно покончить к 2030 году

CA-NEWS (CA) - Операции на женских половых органах – это вопиющее нарушение прав женщин, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тем не менее, сегодня среди нас живут 200 миллионов женщин, подвергшихся этой варварской процедуре. В новой Глобальной повестке дня поставлена цель – к 2030 году покончить с практикой «женского обрезания», угрожающей здоровью миллионов женщин по всему миру, говорится на сайте ООН.



«Это [операции на женских гениталиях] унижает их достоинство, вредит здоровью, доставляет боль и страдания и даже приводит к смерти», - напомнил Антониу Гутерриш по случаю Международного дня нетерпимости в отношении калечащих операций на женских половых органах. По решению Генеральной Ассамблеи ООН, он отмечается ежегодно 6 февраля.

Эта практика распространена во многих африканских странах, в ряде государств Азии и Ближнего Востока, а эмигранты привозят её в Европу и Северную Америку. Появилась она и в некоторых районах Дагестана и Ингушетии. Сторонники этого обряда ссылаются на вековые традиции и считают его неотъемлемой частью воспитания девочек и подготовки их к замужеству. По их утверждениям, такие процедуры подавляют либидо девушки, а значит, помогут устоять ей перед «незаконными» сексуальными отношениями – как до замужества, так и после. Но есть и другие последствия.

«Во-первых, это страшная боль, кровотечение, инфекция, вероятность бесплодия, кисты, нарывы, недержание мочи, - объясняет Нафисату Диоп из Фонда ООН в области народонаселения. У тех, кто подвергся операциям на половых органах, повышается риск кровотечений и гибели при родах. Увеличиваются шансы рождения детей с пониженным весом и смерти новорождённых.

Термин «калечащие операции» включает несколько процедур. Это клитородектомия – частичное или полное удаление клитора; эксцизия – частичное или полное удаление клитора и малых половых губ, а порой и больших. Ещё есть инфибуляция – это когда в результате обрезания половых губ создаётся твёрдое кольцо, сужающее вход во влагалище. Причем, как правило, эти манипуляции проводятся в домашних условиях, без анестезии, с помощью простого ножа.

«Обрезание» делают, как правило, девочкам, начиная с раннего детства до 15-летнего возраста. И сегодня, по словам Генерального секретаря ООН, этой процедуре рискуют подвергнуться 4 миллиона девочек.

Антониу Гутерриш отметил, что в некоторых странах происходят определенные сдвиги в борьбе с этим явлением, которое Генеральная Ассамблея признала проявлением дискриминации женщин и нарушением их прав. Однако быстрый рост населения в странах и регионах, где «женское обрезание» особенно распространено, может свести эти успехи на нет. Поэтому он призвал активизировать действия против этой практики – как на международном, так и национальном уровне – и защитить права женщин.