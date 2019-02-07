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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты ООН призвали власти Великобритании не применять антитеррористические законы против мирных демонстрантов

CA-NEWS (CA) -  Правозащитники ООН призвали власти Великобритании не применять антитеррористическое законодательство в отношении участников мирных протестов, как это произошло в случае с так называемой «группой 15 из Стэнстеда».

15 человек были признаны виновными в рамках Закона об авиационной и морской безопасности после инцидента в аэропорту Стэнстеда на юго-востоке Англии. В марте 2017 года активисты пробрались на территорию аэропорта и приковали себя к самолету, тем самым помешав депортации 60 человек в Нигерию, Гану и Сьерра-Леоне. Самолет так и не вылетел по месту назначения.

В ходе судебных слушаний в декабре 2018 года жюри присяжных пришло к выводу, что активисты поставили под угрозу безопасность аэропорта.

«Мы обеспокоены предъявлением неадекватных обвинений тем, кто применял свое право на мирные протесты и свободу самовыражения, – заявили правозащитники ООН. – Мы думаем, что столь серьезные обвинения против них выдвинули с целью предотвратить дальнейшие акции в поддержку прав человека и в особенности – соискателей убежища».

Все 15 фигурантов дела отрицали свою вину и настаивали на том, что их акция протеста была оправдана в рамках законодательства в области прав человека. Активисты также подчеркивали, что нескольким иммигрантам из числа тех, чью депортацию они пытались предотвратить, по возвращении в их страны могла грозить опасность в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В среду, по данным СМИ, суд приговорил 12 активистов к общественным работам, троих – к общественным работам и условным срокам. Судья не счел их вину достаточно серьезной для того, чтобы приговорить их к тюремному заключению.

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