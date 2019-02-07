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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге проректора вуза задержали после гибели студента из Узбекистана от глыбы льда
: Консульство Узбекистана прокомментировало гибель студента от глыбы льда в Петербурге: В Петербурге 23-летнего студента из Узбекистана убило упавшей с крыши глыбой льда

CA-NEWS (UZ) -  Проректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета по административно-хозяйственной части Сергей Хозин задержан после гибели студента от падения наледи. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

В отношении Хозина возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «получение взятки». Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

По версии следствия, проректор проигнорировал требования должностных инструкций. Зная, что на кровле университета скопились снег и наледь, он не проконтролировал работу по очистке. Помимо этого, Хозин получил взятку в размере не менее 50 тыс. рублей от сотрудников компании ООО «Вентформат». За денежную сумму он способствовал подписанию трех договоров с ректором университета по очистке кровли от снега, наледи и сосулек без проведения конкурса, сообщили в ведомстве.

Таким образом, ООО «Вентформат» заключила договор на очистку здания. Договор, как отмечают следователи, надлежащим образом исполнен не был.
«Указанные лица допрошены в качестве подозреваемых, дали признательные показания», — подчеркнули в СК.

Напомним, 5 февраля глыба льда упала на прохожих со здания на Аптекарском проспекте, 6, в котором расположен химико-фармацевтический университет. В результате 23-летний студент из Узбекистана погиб на месте, второй студент из Таджикистана получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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