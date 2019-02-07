Конституционный совет Казахстана начал обсуждать ответ Назарбаеву

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 7 февраля, прошло заседание Конституционного совета по обращению президента Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем обращении глава государства просил ответить на вопрос: «Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан?».

На сегодняшнем заседании председатель Конституционного совета Кайрат Мами отметил, что перед советом поставлен очень важный вопрос, который требует всестороннего анализа Основного Закона, конституций зарубежных стран и результатов научных исследований по затрагиваемой теме.

Состав совета заслушал мнения представителей правительства, сената, мажилиса парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и министерства юстиции.

В качестве экспертов представили свои заключения известные ученые-правоведы страны, доктора юридических наук, профессора:

- Амандыкова Сауле Кошкеновна, декан юридического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева;

- Ударцев Сергей Федорович, руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам правовой политики, конституционного законодательства и государственного управления Университета КАЗГЮУ;

- Кубеев Еркин Киноятович, директор Института правовых исследований и государствоведения.

После обсуждений и ответов участников заседания состав Конституционного совета удалился для совещания.

Ранее стало известно, что совет рассмотрит обращение Елбасы. Для объективного и всестороннего ответа на вопрос президента Казахстана привлекут ученых.

Нурсултан Назарбаев прокомментировал свое обращение, назвав его "рутинным делом". По словам главы государства, он просил разъяснения по различным нюансам более 20 раз. Что касается возможности досрочных выборов, то тут президент порекомендовал читать Конституцию, где описаны все процессы и сроки.