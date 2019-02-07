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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Расследование инцидента с самолётом «Эйр Астаны»: борт выкатился за пределы полосы из-за изменения ветра

CA-NEWS (KZ) -  Комиссия Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК завершила расследование авиационного инцидента, произошедшего в 2018 году с самолётом Airbus-320 авиакомпании "Эйр Астана", сообщается на сайте МИИР.

22 мая 2018 года в столичном аэропорту во время пробега самолёт "Эйр Астаны" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил двигатель.

Расследование показало, что основной причиной авиаинцидента стала посадка самолёта при сильном боковом ветре – до 22 м/с. Скорость ветра резко снизилась до 6 м/с сразу после посадки.

Из-за этого самолёт, сконфигурированный для компенсации более сильного бокового ветра (до 22 м/с), в условиях резкого снижения скорости "проявил тенденцию" к уходу вправо от оси взлётно-посадочной полосы. Экипаж не справился с этим и допустил выкатывание воздушного судна за пределы полосы.

В окончательном отчёте по результатам расследования отмечается, что сопутствующими причинами авиационного инцидента стали:

- игнорирование экипажем системы предупреждений воздушного судна об уходе на второй круг из-за сдвига ветра;
- самоуверенность и недостаточная подготовленность к полётам в условиях Казахстана командира воздушного судна;
- слабая предварительная подготовка экипажа к рейсу;
- недостаточный уровень взаимодействия между членами экипажа (CRM).

Комитету гражданской авиации рекомендовали рассмотреть вопрос об отзыве признания иностранных свидетельств пилотов гражданской авиации членов экипажа, выполнявших рейс на Airbus-320 22 мая 2018 года.

Авиакомпании "Эйр Астана" посоветовали отстранить членов экипажа от полётов до прохождения очередной (или внеочередной) тренажерной подготовки.

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