Гражданка Узбекистана вернулась на родину через 20 лет скитания в рядах боевиков

CA-NEWS (UZ) - Женщина, состоявшая в группировке “Исламское государство”? вернулась в Узбекистан. Зумрад Оллобергенова в 1997 году, поверив обещаниям мужа Норбека Олламова, пересекла границу Узбекистана и стала одной из женщин, состоящих в “женском крыле" особо опасной экстремистской группировки, сообщил телеканал "Узбекистан24".



С 1997 года по 2018 женщина проходила подготовку к военным действиям, побывала в Пакистане, Афганистане,Таджикистане и даже привела в мир терроризма своего сына – Мухаммадёкуба Олламова. В функции молодого человека входила фото и видеосъемка всего происходящего в ИГ и последующее распространение этого контента в Интернете, в целях привлечения новых людей. Сын и муж Зумрад погибли в боях. Сына убили в боях против правительственных сил Пакистана, а муж был убит в 1999 году, когда пытался вместе с боевиками проникнуть в Ангрен.

В 2000 году женщина вышла замуж за другого боевика – Бахтиера Наврузматова, от которого она родила нескольких детей. Далее следовали страшные годы скитаний из Пакистана в Афганистан и обратно. Жить становилось все страшнее, а за попытку бегства убивали немедленно и забирали детей. В 2018 году судьба улыбнулась Зумрад Оллобергеновой, она обратилась в Консульство Узбекистана в Афганистане, и ей удалось вернуться в Узбекистан. Она вернулась вместе с детьми. В настоящее время психологи работают с детьми, чтобы вернуть их нормальный социум.

Зумрад Оллаберганова признала свою вину, высказала искреннее сожаление, учитывая, что она является матерью 6 несовершеннолетних детей, Комитетом женщин предоставлены гарантийные письма, ей вынесен приговор в виде ограничения свободы.