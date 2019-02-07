РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданка Узбекистана вернулась на родину через 20 лет скитания в рядах боевиков

CA-NEWS (UZ) -  Женщина, состоявшая в группировке “Исламское государство”? вернулась в Узбекистан. Зумрад Оллобергенова в 1997 году, поверив обещаниям мужа Норбека Олламова, пересекла границу Узбекистана и стала одной из женщин, состоящих в “женском крыле" особо опасной экстремистской группировки, сообщил телеканал "Узбекистан24".

С 1997 года по 2018 женщина проходила подготовку к военным действиям, побывала в Пакистане, Афганистане,Таджикистане и даже привела в мир терроризма своего сына – Мухаммадёкуба Олламова. В функции молодого человека входила фото и видеосъемка всего происходящего в ИГ и последующее распространение этого контента в Интернете, в целях привлечения новых людей. Сын и муж Зумрад погибли в боях. Сына убили в боях против правительственных сил Пакистана, а муж был убит в 1999 году, когда пытался вместе с боевиками проникнуть в Ангрен.

В 2000 году женщина вышла замуж за другого боевика – Бахтиера Наврузматова, от которого она родила нескольких детей. Далее следовали страшные годы скитаний из Пакистана в Афганистан и обратно. Жить становилось все страшнее, а за попытку бегства убивали немедленно и забирали детей. В 2018 году судьба улыбнулась Зумрад Оллобергеновой, она обратилась в Консульство Узбекистана в Афганистане, и ей удалось вернуться в Узбекистан. Она вернулась вместе с детьми. В настоящее время психологи работают с детьми, чтобы вернуть их нормальный социум.

Зумрад Оллаберганова признала свою вину, высказала искреннее сожаление, учитывая, что она является матерью 6 несовершеннолетних детей, Комитетом женщин предоставлены гарантийные письма, ей вынесен приговор в виде ограничения свободы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Папа Римский впервые признал факты домогательств священников к монахиням
  • В Таджикистане повышение НДС для строительных компаний может привести к удорожанию недвижимости
  • Лукойл увеличил добычу газа в Узбекистане на 67%
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×