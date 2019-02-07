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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана объяснил причину дефицита доллара

CA-NEWS (TJ) -  Национальный банк Таджикистана связывает проблемы обеспечения внутреннего валютного рынка американским долларом, в первую очередь, с сильной зависимостью республики от импорта, сообщает Азия Плюс.

«Республика закончила 2018 год с отрицательным торговым балансом - $2,1 млрд», - сказал председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода 6 февраля на пресс-конференции.

Он отметил, что объем импорта продукции в прошлом году вырос на $374 млн. по сравнению с 2017 годом.

«Мы очень зависимы от импорта, практически все продукты первой необходимости импортируются», - сказал глава регулятора.

Он подчеркнул, что на данный момент ежедневные потребности страны в валюте оцениваются в $24 млн.

По его словам, кредитным организациям поручено обеспечить валютой, в первую очередь, поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости. «Менталитет нашего народа таков, что каждый обязательно должен приобретать доллар и носить его в кармане, Но, в первую очередь, валютой должны быть обеспечены импортеры продукции первой необходимости», - заключил Нурмахмадзода.

Согласно данным НБТ, официальный курс таджикской валюты к доллару в 2018 году снизился на 6,9%.

Обесценивание сомони к доллару в прошлом году специалисты НБТ объясняют падением курса рубля к доллару, ростом отрицательного сальдо торгового баланса, увеличением валютных расходов госбюджета, а также повышением спроса на валюту в связи с активизацией производственной и коммерческой деятельности.

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