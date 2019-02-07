Социальные пособия на ребенка – важный инструмент борьбы с детской бедностью, - ООН

CA-NEWS (CA) - В мировом масштабе лишь треть детей охвачена программами социальной защиты, которые позволяют им лучше питаться и учиться и, в конечном счете, вырваться из бедности. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной организации труда (МОТ). Его авторы предлагают вводить программы всеобщей социальной помощи для детей – независимо от их положения, говорится на сайте ООН.



Эксперты уверены, что денежные пособия для семей с детьми - важный инструмент борьбы с бедностью. Однако на сегодняшний день во всем мире ими могут воспользоваться лишь 35 процентов детей. В странах Европы и Центральной Азии социальную защиту получают 85 процентов семей с детьми, в странах Америки - 66 процентов, в Азии - 28 процентов и в Африке -16 процентов.

При этом каждый пятый ребенок в мире живет в условиях крайней нищеты - меньше, чем на доллар и 90 центов в день. Половина всех детей если и не нищенствуют, то живут в бедности – на 3 доллара и 10 центов в день. Почти повсюду в мире у нищеты – «детское лицо». Доля бедных среди детей – в два раза выше, чем среди взрослых.

Авторы доклада призвали все страны мира расширять масштабы помощи семьям с детьми, и программы всеобщей социальной помощи играют огромную роль в обеспечении детей надлежащим питанием, предоставлении доступа к медицинской помощи и образованию. Они являются важным инструментом борьбы с детским трудом и детской бедностью.

Всеобщие детские пособия - это небольшая сумма денежной помощи, предоставляемая каждой семье на каждого ребенка. Такие пособия выплачиваются на регулярной основе и не зависят от дохода семьи или от того, к какой категории граждан относятся родители или опекуны. Эта практика существует в Канаде, Швеции, Франции и некоторых других странах. Некоторые страны со средним уровнем дохода, в том числе Аргентина, Бразилия, Чили, Монголия и Южная Африка также приняли или планируют взять на вооружение такой подход.

В Европе и Центральной Азии все государства выплачивают тот или иной вид пособий для семей с детьми. Но, в основном, это - адресные пособия для определенных категорий населения. Использование адресного подхода нередко сопряжено с большими административными расходами. При этом многие нуждающиеся дети не получают никакой поддержки. Например, в Кыргызстане возможность получить хоть какие-то пособия имеет менее половины детей из самых бедных семей. В общей сложности в Европе и Центральной Азии в условиях нищеты по-прежнему проживают 22 миллиона детей.

Региональный советник по социальной политике, ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Джоан Босуорт отметила, что некоторые страны региона все же выплачивают пособия, которые носят более или менее универсальный характер, но они предназначены, как правило, лишь для самых маленьких детей - до трёх лет. В некоторых странах на подростков не распространяются вообще никакие льготы. В связи со старением населения многие правительства в регионе поощряют родителей к тому, чтобы иметь больше детей, выплачивая им денежные пособия при рождении ребенка. Но на более позднем этапе эта поддержка не оказывается.

«Обеспечив адекватную социальную защиту, масштабы бедности среди детей можно сократить за один день», - считает директор отдела МОТ по социальной защите Изабель Ортис. По ее словам, улучшение условий жизни детей - это вопрос выбора приоритетов и политической воли.

Социальные детские пособия - тема конференции МОТ открывшейся сегодня в Женеве. Она продлится до 8 февраля.