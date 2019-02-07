В ООН приветствовали намерение Трампа остановить передачу ВИЧ к 2030 году

CA-NEWS (CA) - 6 февраля в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу приветствовали намерение президента США Дональда Трампа остановить передачу ВИЧ в стране к 2030 году. Соответствующее заявление глава Белого Дома сделал накануне, во время своего ежегодного обращения к Конгрессу, говорится на сайте ООН.



«Я приветствую намерение президента покончить со СПИДом в США», – заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. Он подчеркнул, что в основе этого плана лежит принцип соблюдения прав человека, поскольку для его осуществления необходимо будет оказать медицинскую помощь всем людям, живущим с этим вирусом, включая представителей самых незащищенных групп населения.

«Вклад Соединенных Штатов в глобальную кампанию по борьбе с ВИЧ – в рамках Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДОМ – трудно переоценить, – также отметил Сидибе. – По всему миру число случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей сократилось на 35 процентов с 2010 года, 22 миллиона человек проходят курс антиретровирусной терапии, спасены миллионы жизней».

По данным ЮНЭЙДС, в 2015 году в США было около 1,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ. Вирус распространяется в основном в крупных городах, а большинство среди заразившихся составляют гомосексуалисты, афроамериканцы, латиноамериканцы и наркозависимые люди.