В Аксае проходит многотысячный митинг нефтяников с требованием повышения зарплаты

CA-NEWS (KZ) - Почти 200 нефтянников отказались сегодня выходить на работу в Аксае в Западно-Казахстанской области.

Нефтяники готовят коллективное обращение в прокуратуру и требуют у руководства увеличить им размет зарплаты, передает Today.kz.

По словам рабочих, на руки они получают 80-90 тысяч тенге ($211-$238). Зарабатывать же хотят вдвое больше.

Руководство компании предложило сотрудникам повысить оклады на 25 процентов. Но люди на это не согласились.

"По трудовому договору, у работников, не имеющих квалификацию, заработная плата составляет 160 тысяч тенге. У низкоквалифицированных работников – 230-250 тысяч тенге при работе вахтовым методом 28/14 дней. В стихийном сборе участвовали работники, которые устроились в компанию всего месяц назад. Мы согласны повысить заработную плату на 25 процентов. Она будет повышаться в зависимости от квалификации работников", – заявили в компании.

С бастующими встретились руководство, представители акимата, прокурор района, инспектор труда, начальник районного отдела полиции.

Прокурором предложил рабочим подать коллективное обращение, которое будет рассмотрено в установленном порядке.

Как сообщает издание, компания KKS-SICIM зарегистрирована в Атырау. Ее сотрудники занимаются строительством нефтегазовых магистральных трубопроводов.