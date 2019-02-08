Рабочие узбекско-британского СП жалуются, что им напловину урезают зарплату

CA-NEWS (UZ) - Рабочие узбекско-британского совместного предприятия в Бухаре “Bukhara Cotton Textile” пожаловалось, что получают только половину своей зарплаты и работают 12 часов в день. Об этом сообщает centralasian.org.



Один из рабочих, занятых на строительстве узбекско-британского совместного предприятия в Бухаре “Bukhara Cotton Textile”, на условиях анонимности рассказал, что монтажники получают лишь половину зарплаты, указанной в трудовом договоре.

«При подписании договора мы видели, что наша зарплата составляет 2,5 миллионов сумов ($300). Он не дали нам копию договора, и при подписании я едва успел его прочитать. Однако на практике нам выплачивают 1,2 миллионов сумов ($142), и кроме 23 процентов подоходного налога с нас удерживают по 800 тысяч сумов ($100) без всякой причины. Зарплату за декабрь мы получили в конце января".

По словам работника, также нарушается пункт договора о рабочих и выходных днях. "В трудовом договоре предприятия говорится, что рабочий день - 5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходные дни, праздничные дни - также выходные. Ежедневное рабочее время по договору составляет - 10 часов, а мы работаем 6 дней в неделю, работаем и в праздники, по 12 часов ежедневно", - сказал рабочий предприятия.

Другой рабочий из мотального цеха обвинил руководителей предприятия, состоящих в основном из уволенных в запас бывших сотрудников правоохранительной системы, в грубом обращении с персоналом.

Кроме того, по словам работника, они покупают спецодежду за свои деньги.

Главный бухгалтер компании Шерзод Мирзаев назвал утверждения рабочих о нарушениях трудовых прав "необоснованными". «Я впервые слышу такие жалобы», - отметил Шерзод Мирзаев.

Строительство совместного предприятия Bukhara Cotton Textile началось в 2018 году. На предприятии работают более 700 монтажников и строителей.