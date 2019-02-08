Племянник автора таджикского национального гимна, примкнувший к Талибан, получил срок

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приговорил к 14 годам заключения Икбола Келдиева, племянника народного поэта Таджикистана, автора слов национального гимна страны Гулназара Келди.

Приговор в отношении 28-летнего жителя столицы Икбола Келдиева, который признан судом виновным в членстве запрещенной экстремистской группировки «Ансоруллох» и участии в боевых действиях на стороне Талибан в Афганистане, вынесен в январе. Судебный процесс проходил в СИЗО ГКНБ за закрытыми дверями, без участия родных подсудимого.

Икбол Келдиев в конце 2018 года был экстрадирован из афганской тюрьмы в Таджикистан. В 2015 году он был задержан вместе с несколькими талибами в афганской провинции Кундуз, при нем был обнаружен поддельный афганский паспорт. В 2016 году суд в Афганистане приговорил Келдиева к 16 годам заключения за подделку документов и участии в боевых действиях на стороне антиправительственных сил.

После экстрадиции Келдиева в Душанбе, согласно Уголовного кодекса страны, состоялся новый судебный процесс и суд признал его виновным в членстве в террористической группировке. Приговор уже вступил в законную силу и Келдиев отбывает наказание в одной из колоний.

​Источник в суде города Душанбе сообщил 6 февраля, что Икбол Келдиев признан виновным по нескольким статьям УК – организации преступной группировки, терроризме и вербовке граждан в ряды экстремистской организации. По его словам, Келдиев в суде признал свою вину по большей части обвинений, заявив, что «был введен в заблуждение».

Источник сообщил, что Икбол Келдиев был на хорошем счету у Талибан: в конце 2014 года, когда на границе талибы захватили в заложники четырех таджикских солдат, то потребовали в обмен на их свободу освобождение Келдиева.

Дядя молодого человека Гулназар Келди, народный поэт Таджикистана, 6 февраля подтвердил, что, действительно, его племянник приговорен к длительному сроку. «Икбол – мой племянник. Он выехал на заработки в Россию, где попал под влияние эмиссаров экстремистских группировок. Поехал в Пакистан, получил там ранение, затем перебрался в Афганистан. Он признал свою вину и раскаялся», - говорит Гулназар Келди. По его словам, родные надеются на амнистию.