Футбол: Рывок сборной Узбекистана и падение Туркменистана в рейтинге FIFA
- Узбекистан, спорт
- 9:16, 08 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сборная Узбекистана по футболу поднялась на шесть, а Туркменистана опустилась сразу на 9 строчек в новом рейтинге FIFA. Казахстан потерял две, а Кыргызстан четыре позиции, Таджикистан остался на том же месте.
В рейтинге FIFA, опубликованном 7 февраля на официальном сайте организации страны Центральной Азии расположены следующим образом:
89. Узбекистан
95. Кыргызстан
117. Казахстан
120. Таджикистан
136. Туркменистан
Самую высокую строку – 22-ю – среди стран, входящих в Азиатскую футбольную конфедерацию, занимает сборная Ирана. Финалист Кубка Азии – cборная Японии – расположилась на 27 месте мирового рейтинга. Но а обладатель Кубка Азии – сборная Катара – «взлетела» в рейтинге FIFA сразу на 38 строчек и заняла 55 позицию.