Футбол: Рывок сборной Узбекистана и падение Туркменистана в рейтинге FIFA

CA-NEWS (UZ) - Сборная Узбекистана по футболу поднялась на шесть, а Туркменистана опустилась сразу на 9 строчек в новом рейтинге FIFA. Казахстан потерял две, а Кыргызстан четыре позиции, Таджикистан остался на том же месте.

В рейтинге FIFA, опубликованном 7 февраля на официальном сайте организации страны Центральной Азии расположены следующим образом:

89. Узбекистан

95. Кыргызстан

117. Казахстан

120. Таджикистан

136. Туркменистан

Самую высокую строку – 22-ю – среди стран, входящих в Азиатскую футбольную конфедерацию, занимает сборная Ирана. Финалист Кубка Азии – cборная Японии – расположилась на 27 месте мирового рейтинга. Но а обладатель Кубка Азии – сборная Катара – «взлетела» в рейтинге FIFA сразу на 38 строчек и заняла 55 позицию.