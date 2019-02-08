Генпрокуратура Узбекистана расследует кражу $100 тысяч в Народном банке Ферганы

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила факт пропажи 100 000 долларов 5 февраля из Народного банка Язъяванского района Ферганской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В то же время бывшие и нынешние сотрудники Народного банка утверждают, что эта кража была не первым случаем и, что в прошлом подобные преступления "замяли".

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, о пропаже суммы в $100 тысяч, эквивалентной 838 миллионам узбекских сумов из Язъяванского районного филиала Народного банка, сообщили в 11:40 ночи в районный ОВД.

В официальном сообщении банка говорится, что пропажу обнаружили в 8 часов вечера 5 февраля при закрытии кассы.

В связи с этим из представителей районной прокуратуры и управления внутренних дел была сформирована специальная следственная группа, место происшествия было изучено с участием свидетелей и соответствующих специалистов. Генеральная прокуратура 5 февраля 2019 года возбудила уголовное дело.

Согласно официальному сообщению, следственный отдел при управлении внутренних дел проводит предварительные следственные мероприятия.

До сих пор прокуратура и МВД не сообщили, сколько человек было вовлечено в расследование, сколько из них задержано, и установлены ли подозреваемые.

По словам местного предпринимателя, кража 100 000 долларов произошла на следующий день после назначения нового главы областного отделения данного банка.

«4 февраля человек по имени Яхъёхон возглавил Ферганское областное отделение Народного банка, а на следующий день из Язъяванского филиала пропадают деньги. Бывший управляющий областного отделения банка банка, Нурали ака был из Язъявана. И все, кто работали в районном отделении, являются его близкими людьми. Мне показалось, что исчезновение 100 000 долларов после 24 часов начала работы нового управляющего очень сомнительно и было специально подстроено против нового руководства», - сказал бизнесмен, являющийся клиентом Народного банка.

Сотрудник банка 7 февраля подтвердил, что новый управляющий начал работу 4 февраля. В то же время он отметил, что ему не известны подробности ограбления в отделении Язъяванского филиала Народного банка.