Без защитника и переводчика. Законно проживающего узбекского мигранта выдворили из России

CA-NEWS (UZ) - Гражданина Узбекистана Рахимбоя Алломова, который девять лет законно проживал в Казани, депортировали за то, что он потерял свои документы и патент на работу в России. Е

Его адвокат Дмитрий Хомич уверен, что власти нарушили международные договоренности и незаконно обязали иностранного гражданина покинуть страну.

Гражданин Узбекистана Рахимбой Алломов девять лет назад, когда ему было чуть за двадцать, приехал в Казань на заработки. Все это время он находился в стране легально — оформлял временную регистрацию и патент на работу. 5 августа прошлого года он потерял все свои документы, когда шел с работы. С этого начались его злоключения, закончившиеся через пару месяцев депортацией.

Алломов решил, что нашедшие его документы могут отнести их по месту его регистрации и расклеил несколько объявлений в районе. 8 августа, поняв, что паспорт ему, скорее всего, не найти самому, он обратился в полицию. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о краже документов, заявив, что нет состава преступления.

После посещения полиции, Алломов пошел в Национально-культурную автономию узбеков Республики Татарстан. Там ему выдали сертификат для возвращения в республику, чтобы он смог восстановить свой национальный паспорт и вернуться, если захочет, в Россию.

Документ был на узбекском и английском языках. Срок сертификата — до 25 октября. То есть он должен был покинуть Россию и въехать в свою страну до этого времени.

9 октября Рахимбоя Алломова задерживают полицейские на улице, он на вопрос о наличии документов отвечает честно — у него их нет. Подробности Алломов им рассказать не смог, так как ему было тяжело объяснить это на русском. Ночь Алломов провел в отделе полиции, а утром его повезли в Кировский районный суд Казани.

В суде его "признали виновным" в нарушении режима пребывания в Российской Федерации назначили штраф в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

16 октября 2018 года Алломов обратился с жалобой на решение суда в Верховный суд Татарстана. Он также попросил привлечь в качестве его защитника адвоката Дмитрия Хомича.

14 ноября 2018 года Верховный суд РТ начал рассмотрение апелляции. В постановлении суда сказано, что Рахимбой Алломов въехал на территорию Российской Федерации 22 февраля 2018 года, состоял на миграционном учете по месту пребывания до 3 сентября 2018 года.

Суд также решил, что раз законный срок пребывания Алломова заканчивался 3 сентября, а вплоть до 9 октября, дня задержания, он не пытался хоть что-то сделать для того, чтобы покинуть Россию. При этом он никак в суде не доказал необходимость того, чтобы он оставаться в России дольше.

Верховный суд Татарстана оставил решение в силе, а Алломов незадолго до этого уехал из России. Теперь ему запрещено возвращаться в Россию в течение пяти лет.

5 декабря 2018 года адвокат Дмитрий Хомич направил кассационную жалобу на решение суда.

Адвокат в беседе с "Idel.Реалии" отметил, что суд рассмотрел дело без учета его фактических обстоятельств: иностранец был наказан за нахождение в общественном месте без документов.

Дмитрий Хомич также указывает, что депортация по такому нарушению является дополнительной мерой наказания, применяемой к злостным правонарушителям. А раз Рахимбой Алломов выполнил все требования закона необходимые в конкретном случае, указывает защитник, применение дополнительной меры наказания свидетельствует о чрезмерной суровости наказания.

Сейчас Алломов и его защитник ожидают назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.