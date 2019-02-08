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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кыргызстане выявлено наибольшее количество случаев кори среди стран Центральной Азии в 2018 году, - ВОЗ

CA-NEWS (KG) -  Несмотря на успехи в сфере иммунизации, корь продолжает стремительно распространяться и вызывает серьезные осложнения, например, пневмонию и энцефалит, и даже может привести к гибели, отмечает служба новостей ООН.

«В 2018 г. было зарегистрировано рекордное для нынешнего десятилетия число людей, заразившихся вирусом кори. Показатели за 2018 год в 3 раза превышают показатели за 2017 г. и в 15 раз – за 2016 год», - говорится в пресс-релизе европейского бюро ВОЗ.

Среди стран Центральной Азии наибольшее количество заболеваний корью в 2018 году приходится на Кыргызстан — 1008, в Казахстане — 576 случаев, в Таджикистане и Туркменистане не зарегистрирован ни один случай заболевания корью и на Узбекистан приходится 22 случая.

Вирус кори очень легко передается от человека к человеку. Для того, чтобы предотвратить вспышку, 95 процентов населения должны получить две дозы вакцины от кори. Необходимо также сделать прививки детям, подросткам и взрослым, которые в прошлом пропускали плановую вакцинацию, заключает ООН.

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