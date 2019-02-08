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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таиланде две гражданки Узбекистана обокрали пакистанца

CA-NEWS (UZ) -  Таиландская полиция арестовала двух женщин из Узбекистана, которые украли у пакистанца 21 тыс. бат (более 670 долларов США), смартфон и банковскую карту, сообщает издание The Nation.

По данным издания, 35-летний пакистанец Ахмед подал заявление в полицию и сообщил, что его обокрали две женщины. Он отметил, что встретил двух женщин в местном пабе и пригласил их в свой номер в гостиницу. Когда он проснулся деньги, смартфон и банковская карта исчезли вместе с женщинами.

В ходе пресс-конференции начальник полиции Паттайи заявил, что 5 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнюю Наргизу Ахмедову и 43-летнюю Насибу Сидикову.

В полиции сообщили, что при обыске в арендованной квартире женщин полицейские обнаружили смартфон марки Samsung Galaxy S9 и банковскую карту. Эти вещи принадлежали пакистанцу.

Также выяснилось, что у Насибы была просрочена виза. Женщинам предъявили обвинения в краже, передает Кун.уз.

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