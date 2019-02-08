В Таджикистане введут звание «Почетного жителя Душанбе»

- Таджикистан, общество
- 10:25, 08 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - По предложению правительства Таджикистана нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон страны «О статусе столицы», согласно которым мэр столицы теперь вправе присуждать отдельной категории граждан звание «Почетного жителя Душанбе». Об этом «АП» сообщили в администрации мэра столицы.
По его словам, в скором времени мэрия разработает положение, которое будет определять каким гражданам страны, а также, возможно, зарубежья может быть присуждено это звание.
Кроме того, согласно принятым поправкам в закон «О статусе столицы Таджикистана» мэр Душанбе имеет право создавать фонды развития города, поддержки предпринимателей, благотворительности.
Мэр столицы на основе принятых поправок также может учредить различные ежегодные премии в сферах культуры, литературы, социального сектора, экономики и промышленности, образования, здравоохранения.