Министр информации Казахстана призвал закрыть тему транзита власти

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал обращение президента РК Нурсултана Назарбаева в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт о прекращении полномочий.

"Давайте закроем эту тему. На сегодняшний день ни о каком транзите власти речи не идёт. Сложно что-то добавить к словам главы государства. Обращение в Конституционный совет – это действительно важная, но всё же рабочая процедура: никакого "второго дна" в этом запросе искать не нужно. И это было бы нелогично во всех смыслах: сегодня у Президента насыщенная политическая деятельность как внутри страны, так и за пределами. Достаточно упомянуть, что он озвучил очень серьёзные задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Это касается и Послания, и расширенного заседания Правительства, в котором он принимал участие, и открытие Года молодёжи, и даже, немного предвосхищая скажу, что большой комплекс мер Нурсултан Абишевич, скорее всего, озвучит на предстоящем съезде партии "Нур Отан", – сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что сама тема транзита власти очень спекулятивна, поэтому любой комментарий по этому вопросу привлекает внимание.

"Я знаю немало экспертов, для которых транзит власти – благодатная почва для обсуждения и аналитики. И вообще сами дискуссии на эту тему напоминают отдельную экосистему, в которой своя повестка, свои иллюзии, домыслы и прогнозы, которые крайне редко имеют что-то общее с действительностью", – рассказал Абаев.

4 февраля президент Казахстана обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт 3 статьи 42 Конституции РК, который гласит:

"Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешённых от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан".

Позже в Конституционном совете пояснили, что в своём обращении президент просит ответить на следующий вопрос:

"Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции РК перечень оснований для досрочного прекращения полномочий президента?"

Конституционный совет привлёк учёных-правоведов для ответа Нурсултану Назарбаеву и сообщил, что примет решение в течение месяца.

Сам же Нурсултан Назарбаев назвал своё обращение в Конституционный совет рутинным вопросом и ещё раз подтвердил, что досрочных выборов в стране не будет.