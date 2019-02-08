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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголы поздравляют с Цагаан сар - Новым годом и праздником весны!

CA-NEWS (MNG) -  Деление недели на семи­дневку и пятидневку было из­вестно еще древним вавилоня­нам. То же мы находим и у монголов. И если вавилоняне называли первый день недели днем солнца, второй — днем луны и т.д., то и в монголь­ском, как и в английском или немецком, мы на протяжении веков встречаем эти планетар­ные названия дней недели, с берегов Тигра и Евфрата шед­шие к берегам Онона и Керулена, правда, другими путями, чем на берега Темзы, Шпрее или Сены, говорится в статье издания Монголия Сейчас.

Цаган Сар — торжественный праздник монгольских, коренных арктических и некоторых тюркских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю.

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