Монголы поздравляют с Цагаан сар - Новым годом и праздником весны!
CA-NEWS (MNG) - Деление недели на семидневку и пятидневку было известно еще древним вавилонянам. То же мы находим и у монголов. И если вавилоняне называли первый день недели днем солнца, второй — днем луны и т.д., то и в монгольском, как и в английском или немецком, мы на протяжении веков встречаем эти планетарные названия дней недели, с берегов Тигра и Евфрата шедшие к берегам Онона и Керулена, правда, другими путями, чем на берега Темзы, Шпрее или Сены, говорится в статье издания Монголия Сейчас.
Цаган Сар — торжественный праздник монгольских, коренных арктических и некоторых тюркских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю.