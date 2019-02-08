Таджики в Южной Корее: Нужно соглашение по трудовой миграции

CA-NEWS (TJ) - В последние годы все больше жителей Таджикистана стараются найти работу за рубежом. И если раньше основным направлением таджикской трудовой миграции была Россия, то теперь все чаще наши граждане выбирают другие страны, в том числе и Южную Корею. С Республикой Корея у Таджикистана пока нет соглашения по трудовой миграции, но это не останавливает наших граждан.

Как они попадают в эту страну, и что их там ожидает?

В течение последних 25-ти лет большинство таджикских трудовых мигрантов ежегодно отправляется на заработки в Россию. Тяготы и лишения миграции в России, со всеми ее издержками заставляют мигрантов искать работу в других странах.

Не находя официальных центров по отправке, нередко жители Таджикистана обращаются в различные частные конторы, которые регулярно объявляют о наборе граждан на работу в другие страны, в частности и в Южную Корею.

«Однако фальшивые объявления вводят людей в заблуждение - граждане Таджикистана не имеют официального разрешения на работу в Южной Корее, так как между странами не подписано соглашение о трудовой миграции», - говорят эксперты.

В Южной Корее хорошо зарабатывает только тот, кто прибыл в страну по рабочей визе и, соответственно, имеет легальную работу. Рабочая виза Южной Кореи предоставляется на три года и только гражданам 7 государств. В этом списке Таджикистан не значится.

Однако все же многим таджикистанцам удается попасть в эту страну и устроиться на работу. Но в новой, неизученной стране не все мигранты получают то, чего ожидали…

«Требуются рабочие в Корею! Спешите, места ограничены!»

В интернетпространстве есть множество объявлений о трудоустройстве в Южной Корее.

Например, некая Юлия из Владивостока разместила объявление с пометкой «Душанбе» о том, что требуются таджикские работники в Южную Корею на фабрики, заводы, а также на стройки и сельхозработы (фермы, сбор урожая и т.д.). Зарплата зависит от вакансии и от выполняемого вида работы - 2300$-3000$.

«Фирма «Восточный ветер» за $ 2,6 тыс. решит все вопросы», - указывает Юлия.

В Душанбе не только в интернете, но и по городу расклеены объявления о содействии в трудоустройстве таджикистанцев в Южной Корее. В объявлениях дается адрес: ТЦ «Саодат», офис 164.

Мы посетили указанный центр, но как оказалось, тот самый 164 офис, находящийся на цокольном этаже торгового помещения, сейчас пустует.

По словам продавца одной из соседних торговых точек, который назвался Абдулло, ранее здесь некий «муаллим» оказывал содействие в трудоустройстве в Южной Корее.

- Сейчас «муаллим» расширил свою фирму и переехал в новую многоэтажку за кинотеатром «Октябрь», обратитесь туда. Они и в Европу отправляют. Зачем вам Корея, в Европе намного лучше. Рядом с мечетью «Мехкалонна» есть кадровое агентство, они помогают с оформлением документов и виз. Мои знакомые через них уехали в Германию и хорошо устроились, - сказал Абдулло.

Мы побывали в фирме «муаллима». Новая многоэтажка, на улице Б.Гафурова 32/2 на первом этаже расположены торговые точки и одно помещение с надписью "офис А1" на двери. Это и оказалась та самая фирма, которая занимается подготовкой и оформлением документов.

На «ресепшене» нам предложили сдать телефон и пройти к специалисту, который поможет, подскажет. А почему нужно сдавать телефон? На этот вопрос секретарь коротко ответила: «Приходят разные люди, вдруг выложат в интернет, а мы работаем легально».

Специалист указала нам, что с начала этого года они пока не оформляют документы в Южную Корею.

- На границе возникают проблемы, поэтому мы пока воздерживаемся, - ответила она.

– Но есть другие фирмы, работники посольства, которые через посредников помогают с документами. Их контактов у меня нет, ищите сами. Но мы можем предложить вам помочь с трудоустройством или учебой в Европе или США.

Минтруда просит воздержаться

Могут ли граждане Таджикистана отправиться в трудовую миграцию в Республику Корея? С таким вопросом мы обратились в Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Замначальника Управления миграции населения Минтруда Таджикистана Бахром Самадов в интервью заявил, что у Республики Корея среди стран Центральной Азии есть соглашения в сфере трудовой миграции с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. С Таджикистаном пока такое соглашение не подписано.

В Минтруда сообщили, что Таджикистан подписал соглашение о сотрудничестве в сфере миграции в Кыргызстаном в 1998 году, с Российской Федерацией в 2004 и 2009 годах, Казахстаном в 2006 году, республикой Беларусь в 2012 году и меморандум о развитии сотрудничества в сфере миграции с ОАЭ в 2018 году.

- Соглашение между Таджикистаном и Южной Кореей о сотрудничестве в сфере миграции находится на стадии разработки и в настоящее время не подписано. В связи с этим Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана просит граждан страны воздержаться от поездок в Республику Корея для работы, чтобы не нарушать миграционное законодательство этой страны, - заявил Бахром Самадов.

Издержки трудовой миграции из Центральной Азии

Что препятствует организованной отправке таджикских мигрантов в Южную Корею? Как указывают эксперты, эта страна давно освоена трудовыми мигрантами из Китая, Вьетнама и других соседних с Кореей стран. И по этой причине власти республики вынуждены внести ограничения на въезд новых иностранцев, желающих найти там работу. Кроме того, на нежелание ведомств страны приглашать трудовых мигрантов влияют частые нарушения законодательства прибывающими в Южную Корею гражданами, многие из которых затем остаются там нелегально.

Так, летом 2014 года Казахстан и Южная Корея заключили соглашение о взаимной отмене въездных виз для краткосрочных поездок. Как объяснила Рашида Шайкенова, глава Казахстанской туристской ассоциации в интервью Eurasianet.org, южнокорейцы надеялись воспользоваться спросом на медицинский туризм. Однако на деле в Южную Корею приехали гости другого рода. Многие казахстанцы едут в эту страну под видом туристов, а затем ищут там работу и остаются после окончания предельного 30-дневного срока.

Как утверждают официальные источники в Сеуле, за последнюю пару лет число граждан Казахстана, нарушающих корейское миграционное законодательство, выросло в 15 раз. По оценкам Министерства иностранных дел Казахстана, сейчас в Южной Корее нелегально работает почти 12 000 казахских граждан.

Выдворение из страны и штраф двадцать миллионов вон - это порядка двадцати тысяч долларов. Так телеканалу "Хабар24" в Минюсте Южной Кореи прокомментировали проблему нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана.

Такая же ситуация с Узбекистаном. По официальным данным, количество нелегальных узбекских рабочих в Южной Корее в прошлом году составило более 7 тыс. человек.

В ответ корейцы ужесточили правила. Теперь выходцы из Центральной Азии обязаны представлять документы, ясно определяющие цель их приезда, а также другие бумаги — например, обратные билеты и приглашения от медицинских организаций или туристических агентств. Но даже при наличии всех этих доказательств, предупреждают частные службы, помогающие в оформлении виз, иммиграционные власти в Сеуле могут не разрешить въезд в страну.

Проблема нелегалов

Граждане Южной Кореи всерьез обеспокоены наплывом нелегальных мигрантов. Так, в начале июля прошлого года перед мэрией Сеула прошла демонстрация, в которой приняло участие около семи сотен человек. Демонстранты вышли с плакатами «Ставьте корейцев выше беженцев», «Сначала корейцы», «Мы хотим безопасности» и «Для кого существует эта страна?». Петицию с аналогичным содержанием подписало 615 тысяч 534 человека.

По различным данным, количество иностранцев, находящихся в Республике Корея незаконно, на начало прошлого года достигло более 350 тыс. человек, это 10,8 % от общего числа иностранцев. Больше всего китайцев (48,6%), за ними следуют вьетнамцы (7,7%), американцы (7,3%), тайцы (5%) и филиппинцы (2,8%). Более половины иностранных рабочих заняты в сфере тяжёлого физического труда.

Визовые требования

Впервые Посольство Республики Корея в РТ решило выдавать визы для въезда в страну гражданам Таджикистана в сентябре 2008 года.

В настоящее время в Южную Корею граждане нашей страны могут попасть по таким визам, как официальная, студенческая, бизнес-виза, медицинская и гостевая. Помимо студенческой, все остальные визы рассчитаны на месячный срок.

Как сообщили в Посольстве Республики Корея в Таджикистане, одно из основных требований для получения визы - наличие приглашения и гарантийного письма от компании, организации или учебного заведения, находящихся в Корее.

Таджики в Южной Корее

Несмотря на отсутствие трудового соглашения между двумя странами, все же немало таджикистанцев трудится на различных объектах Кореи.

- В основном, там живут и работают наши земляки, имеющие двойное таджикско-российское гражданство, - рассказывает житель Душанбе Азизбек Назаров. – Я сам три года назад побывал в Южной Корее с российским паспортом. Сначала работал на птицеферме в селе. Там молодежь, в основном, стремится в большие города, в деревнях не хватает рабочей силы. Вот мы и заполняем этот вакуум.

Полгода спустя Азизбек перебрался ближе к Пусану. Работал на стройке.

- За работу получал хорошие деньги, 2 – 2, 5 тысячи долларов в месяц. Проработал два с половиной года и вернулся домой. В Душанбе открыл небольшой магазин, женился. Слава Аллаху, сейчас у меня все нормально.

О том, как живется в Корее таджикам, можно узнать по рассказам наших соотечественников, живущих в этой стране, выложенным в интернете. В серии видеороликов молодой таджик под ником

«Точдор.ком» подробно объясняет, как можно попасть в Южную Корею и найти там работу.



- На оформление документов и другие расходы у того, кто имеет российское гражданство, уходит около 3 тысяч долларов. Документы оформляют в России, - рассказывает «Точдор.ком». - Я купил билет туда и обратно, забронировал гостиницу. Как турист пересек границу. На всякий случай взял с собой 1 тысячу долларов. И спокойно пересек границу. Не теряйтесь на погранконтроле – вы не преступники, держитесь свободно, отвечайте на вопросы спокойно, - дает инструкцию парень.

По его словам, работу на первое время можно найти на трудовых биржах.

- Есть работа на заводах, где выпускают станки, запчасти, товары народного потребления и т.д. Наши ребята там работают по 12 часов и получают от 100 до 120 долларов в день. За 8-часовой рабочий день получают 80-90 долларов. Есть работа и для женщин. Многие из бывшего Союза работают на предприятиях упаковщицами, выполняют другую мелкую работу. При этом получают меньше - в день в среднем 50-60 долларов, - рассказывает он.

Другой таджикистанец Аваз Каримов в своем видеоролике демонстрирует строительство высотки в Пусане, где работает бригада таджиков.



- В городах, в основном, можно найти работу на стройках. Приезжайте, если у вас есть российское гражданство, - говорит Аваз. - Здесь вы можете заработать от 100 до 150 долларов в день.

«Здесь все строго, но справедливо»

В другом видео «Точдор.кома» рассказывается о корейцах, их отношении к таджикам.





- Некоторые думают - поеду, женюсь на кореянке и получу гражданство. Скажу сразу, шансов на это мало. Хотя бы потому, что кореянки очень требовательны в выборе. И потом почти все они замуж выходят за представителей своей нации, - объясняет некоторым любителям «бесплатного сыра» наш соотечественник.

Касаясь самих корейцев, автор видео напоминает, что нет плохой нации, а плохие люди встречаются везде.

- Однако в целом корейцы – люди очень вежливые, культурные. Они, в том числе и полицейские, относятся к приезжим лояльно. Если ты не нарушаешь порядок, не тревожишь окружающих, к тебе претензий нет, - говорит наш земляк. - В столовых, например, сами спрашивают - «муслим?» и предлагают блюда, в которых нет свинины.

По менталитету народ Кореи трудолюбив и требователен как к своей работе, так и к работе остальных, они ценят качество. Но хотя на работе все строго, в целом в Корее чувствуешь себя человеком. Здесь нет издевательств, обмана, здесь мы видим больше справедливости. И было бы замечательно, если бы наши страны заключили соглашение по трудовой миграции. Тогда многие наши соотечественники могли бы спокойно приезжать в Южную Корею и своим трудом помогать не только этой стране, но и своей семье в Таджикистане. От этого было бы хорошо всем.

Не зная броду…

Традиционно, граждане Таджикистана выбирают трудовую миграцию в Российскую Федерацию. Навыки и многолетний опыт работы в России, позволяет гражданам считать приоритетом выезд именно в Россию. Помимо этого, между странами установлен безвизовый режим въезда. Трудящиеся мигранты знают куда, к кому они поедут, и на какую работу они могут рассчитывать.

По словам юриста общественной организации "Центр по правам человека" Улугбека Авезова, законодательство в области миграции требует от иностранных граждан соблюдения правил пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности на территории России.

Юрист подчеркнул, что не все граждане Таджикистана соблюдают эти правила, и как итог, не мало трудящихся мигрантов и члены их семей попали в список «запретников». По некоторым вынесено решение об административном выдворении, а для некоторых въезд на территорию России запрещен от 3-х до 10 лет.

-Не имея возможности выезда в Россию, трудящиеся мигранты начинают искать другие страны для работы. Начинают интересоваться о выезде на работу у родных, знакомых, различные незаконные фирмы по трудоустройству за рубежом. Были примеры попадания граждан Таджикистана в трудовое рабство, - говорит Авезов.

Улугбек Авезов напомнил, что правом на деятельность, связанную с трудоустройством граждан Таджикистана за пределами страны регулируется Законом РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

-Иначе говоря, те фирмы посредники которые занимаются отправкой на работу в другие страны без лицензии на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Республики Таджикистан, не законны! Законодательством РТ за такую деятельность предусмотрено уголовное наказания. И граждане, которые пользуются их услугами подвергаются большим рискам, - говорит собеседник

В заключении эксперт подчеркнул, что куда бы не планировали граждане выезд на работу в другие страны, необходимо проконсультироваться у специалистов, получить подробную информацию о трудоустройстве, о законодательстве стран приема. Так, граждане получат возможность избежать обмана и негативных последствий.

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Авторы: Исмоил Исломов, Фаррух Бозоров