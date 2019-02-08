Спонсоры устанавливают датчики угарного газа в многодетных семьях в Павлодарской области

CA-NEWS (KZ) - В рамках акции «Қамқорлық» одно из крупнейших промышленных предприятий области ТОО «Казахстанский электролизный завод» безвозмездно передали через филиал «Красного полумесяца» 125 датчиков угарного газа, сообщает BNews.kz.

Совместно с местными исполнительными органами составлены списки семей, в которых в первую очередь будут установлены данные приборы. Об этом сообщает пресс- служба КЧС МВД РК.

Так в районе Аққулы определены три зоны повышенного риска, это села Аққулы, Шарбакты и Жамбыл. В этих населенных пунктах сотрудники гражданской защиты установили датчики в 14-ти домах.

Жители частного сектора выразили благодарность спонсарам и специалистам ЧС за оказанную помощь.

В городе Экибастуз 25 семей стали участниками, социального проекта «Предотвратить беду». В домах с печным отоплением, сотрудники Управления по ЧС Экибастуза установили датчики угарного газа. Перед началом работы специалисты провели подробный инструктаж и беседу с каждым домовладельцем по эксплуатации прибора.