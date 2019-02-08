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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольское АО «Суу» получит кредит от ЕБРР в размере $12 млн

CA-NEWS (MNG) -  АО «Суу» получило финансирование от Европейского банка реконструкции и развития для поддержки и реализации планов по росту компании, передает ARD.

Компания получила пятилетний кредит в размере 12 млн долларов США, который использует для финансирования расширения своих производственных мощностей, включая молокоперерабатывающий завод.

Эта финансовая поддержка поможет закупить новое оборудование для производства творога, для сбора молока и грузовые цистерны. Suu Milk также хочет вложить денежные средства в новую линию по производству мороженого и новый склад сырья и готовой продукции.

Согласно заявлению ЕБРР, Suu Milk, основанная в 1958 году, является старейшей молочной компанией Монголии. Компания получает молоко из 19 пунктов сбора в стране и имеет более 400 сотрудников.

Кредит также поможет Suu Milk улучшить логистику по сбору сырого молока у более чем 2500 скотоводов, половина из которых - женщины.

ЕБРР предоставит до 65% от суммы кредита, остальная часть будет предоставлена монгольской банковской группой Xacbank.

ЕБРР работает в Монголии над построением разнородной экономики путем развития частного сектора и улучшения инфраструктуры. Банк инвестировал более 1,6 млрд. евро (1,83 млрд. доллароов США) в почти 100 монгольских проектов с момента начала работы в стране в 2006 году.

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