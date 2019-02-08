РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тело футболиста Эмилиано Сала опознано. Ранее его извлекли из обломков самолета, разбившегося в Ла-Манше

CA-NEWS (CA) -  Тело, обнаруженное в проливе Ла-Манш среди обломков самолета футболиста Эмилиано Сала, опознано британским коронером. Это тело самого футболиста, передает Би-би-си.

Об опознании тела, поднятого из воды 7 февраля, сообщила полиция графства Дорсет.

"Тело, доставленное в порт Портленд 7 февраля 2019 года, формально опознано королевским коронером графства Дорсет. Это тело профессионального футболиста Эмилиано Сала", - говорится в заявлении полиции.

Семьи футболиста и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего разбившимся легкомоторным самолетом, оповещены, им оказывают поддержку полицейские специалисты по общению с родственниками пострадавших, добавили в полиции.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь в четверг. Этого не сделали сразу из-за неблагоприятных погодных условий.

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился Эмилиано Сала, исчез с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января, неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Посол ФРГ: Нас не интересуют политические взгляды таджикских беженцев
  • Расследование инцидента с самолётом «Эйр Астаны»: борт выкатился за пределы полосы из-за изменения ветра
  • Азербайджанские таможенники пресекли вывоз валюты в Туркменистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×