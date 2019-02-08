8 февраля в Казахстане ожидается сильный мороз

CA-NEWS (KZ) - С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе, днем на севере пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА Казинформ.

По информации "Казгидромета", днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 м/с, местами метель. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – местами низовая метель.

В Актюбинской, Костанайской, днем в Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Костанайской – местами туман.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается ночью и утром ветер 15-20 м/с, в Туркестанской – туман.

В Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью ожидается сильный мороз.