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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанец заплатит штраф за «минирование» вокзала в Хабаровске

CA-NEWS (UZ) -  Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска осужден гражданин Узбекистана. Он признан виновным ложном сообщение об акте терроризма. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что 15 октября 2018 г. обвиняемый, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1 сообщил по телефону Единой диспетчерской службы правительства Хабаровского края заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве.

С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, полного признания вины, добровольного возмещения затрат правоохранительных органов на проверку заведомо ложного сообщения об акте терроризма, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей ($300).

Приговор суда вступил в законную силу.

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