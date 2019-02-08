В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы

CA-NEWS (CA) - Молодожены из Кувейта развелись через несколько минут после свадьбы, пишет The Sun.

По данным издания, причиной стала шутка жениха. Так, после церемонии невеста споткнулась, а ее избранник рассмеялся, назвав ее глупой. Девушку это задело, и она расплакалась. В итоге невеста потребовала немедленно развести ее с новоиспеченным мужем.

Бракоразводный процесс состоялся там же, где и торжество.

Официально пара была в браке всего три минуты. Этот союз стал самым коротким в истории страны.