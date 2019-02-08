В Ташкенте таксиста оштрафовали за выкинутую в окно шелуху от семечек
- Узбекистан, происшествия
- 11:19, 08 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Милиция Ташкента оштрафовала таксиста за то, что он лузгал семечки и выбрасывал мусор от них в окно. Кроме того, работодатель уволил нерадивого водителя. Об этом сообщили пресс-служба ГУВД города.
Работники управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента составили в отношении таксиста протокол по административной статье о выбрасывании мусора или других предметов из поездов, автомобилей и общественного транспорта. За такое правонарушение человек должен заплатить штраф в размере одной минимальной зарплаты (около 25 долларов).
«Это, наверное, будут самые дорогие семечки в жизни водителя», — заявил представитель ГУВД. Точную сумму штрафа назовет суд.