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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте таксиста оштрафовали за выкинутую в окно шелуху от семечек

CA-NEWS (UZ) -  Милиция Ташкента оштрафовала таксиста за то, что он лузгал семечки и выбрасывал мусор от них в окно. Кроме того, работодатель уволил нерадивого водителя. Об этом сообщили пресс-служба ГУВД города.

Работники управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента составили в отношении таксиста протокол по административной статье о выбрасывании мусора или других предметов из поездов, автомобилей и общественного транспорта. За такое правонарушение человек должен заплатить штраф в размере одной минимальной зарплаты (около 25 долларов).

«Это, наверное, будут самые дорогие семечки в жизни водителя», — заявил представитель ГУВД. Точную сумму штрафа назовет суд.

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