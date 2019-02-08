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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Находящийся под следствием глава «Таджпромбанка» вернул $10 млн. имуществом

CA-NEWS (TJ) -  Джамшед Зиёев, находящийся под следствием экс-глава «Таджпромбанка», вернул кредитному учреждению 100 млн. сомони (более $10 млн) имуществом. Об этом сообщил глава Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода на пресс-конференции в Душанбе.

Джамшед Зиёев был задержан вечером 24 апреля 2018 года и помещен в изолятор временного содержания (ИВС) ОВД района Шохмансур. Тогда сообщалось, что банкира могут обвинить в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении денег «Таджпромбанка». Источник сообщил, что Джамшеду Зияеву предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана -ст. 245 (присвоение и растрата) и 247 (мошенничество)». Расследование проводит Генпрокуратура Таджикистана.

«Джамшед Зиёев вернул банку более 100 млн. сомони имуществом, которое специальный администратор «Таджпромбанка» должен продать на аукционе и вернуть средства людей», - сказал председатель НБТ. Нурмухаммадзода подчеркнул, что в настоящее время обязательства «Таджпромбанка» перед населением сократились до 59 млн. сомони.

​Но у банка по-прежнему большие проблемы. В прошлом году аудиторами Счетной палаты Таджикистана, как сообщил на днях глава ведомства Карахон Чиллазода, выявили в находящемся на стадии ликвидации «Тоджпромбанке» финансовый ущерб в размере 270 млн. сомони.

Напомним, известный адвокат Солиджон Джураев, вложивший в банк $45 тысяч, в прошлом году в открытом письме правительству страны обвинил Зиёева в теневой практике бухгалтерского учета и распределении финансовых ресурсов банка убыточным предприятиям. Адвокат считает, что руководство «Таджпромбанка» намеренно не возвращает деньги вкладчиков, оценивая оставшиеся активы банка по непомерно высоким ценам.

Такдир Шарипов, руководитель временной администрации «Таджпромбанка» 7 февраля заявил, что вкладчикам банка предлагается имущество, однако многие из них, включая Нацбанк, Минфин и Госагентство по страхованию хотят обратно получить свои деньги. По его словам, за последние годы количество вкладчиком «Таджпромбанка» сократилось с 5800 до 310. «Банк находится на стадии ликвидации. Когда завершится этот процесс- мы не знаем», - сказал Такдир Шарипов.

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