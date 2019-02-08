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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте неизвестный задушил 15-летнюю девочку

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 7 февраля неизвестный убил ученицу 9-го класса общеобразовательной средней школы №246. Смерть девочки наступила в результате удушения, сообщили местные СМИ.

По сообщению источника «UzNews.uz» в правоохранительных органах, вечером 7 февраля девочка, 2003 г.р., была найдена мертвой в квартире, где она временно проживала.

При осмотре тела погибшей девочки судмедэкспертами на её шее обнаружена странгуляционная борозда, характерная для удушения. По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 97 части 1 (Умышленное убийство). Ведется следствие.

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