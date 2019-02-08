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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В регионах Казахстана из-за морозов отменены уроки в школах, закрыты трассы

CA-NEWS (KZ) -  Занятия для учеников с 1-го по 11-й класс отменены в Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В Астане 8 февраля не будет уроков для учащихся первой смены, студентов первых курсов колледжей. Причина отмены – сильные морозы, установившиеся в северных и центральных регионах Казахстана.

Из-за непогоды закрыто движение на автомобильных трассах. По информации предприятия «Казахавтодор», закрыты дороги в Павлодарской области. Закрыт также выезд из Астаны по всем направлениям. В Восточном Казахстане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях закрыли движение для общественного и дизельного автотранспорта.

В начале этой недели заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин предупредил о холодном циклоне, который спровоцирует резкое понижение температуры, снежные заносы, метель. Казгидромет распространил штормовое предупреждение, спрогнозировав сильные морозы в 10 областях, в том числе в Восточно-Казахстанской местами до минус 45 градусов.

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