МИД Узбекистана прокомментировал ситуацию с погибшим в Москве мигрантом

CA-NEWS (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана отреагировало на видеообращение к президенту гражданина Узбекистана Боходира Ахмедова, который просил помочь с вывозом из Москвы тела погибшего брата, гражданина Узбекистана, чтобы похоронить его в родной земле.

В своем видеообращении, выложенном в социальные сети, сорокалетний мужчина рассказал, как в Москве у него требовали деньги за выдачу тела, и что он не получил помощи ни от сотрудников посольства Узбекистана, ни от государственного авиаперевозчика «Узбекские авиалинии». Ахмедов обратился к президенту с просьбой осуществить бесплатную транспортировку на родину тела погибшего.

Как сообщил МИД, младший брат Боходира Ахмедова Отабек Болтаев начал работать дворником в Москве с ноября 2018 года. 5 января 2019 года Болтаев упал с крыши и умер.

«По информации консульского отдела посольства Узбекистана в России, представлявшийся родственником покойного Боходир Ахмедов 9 января, то есть за день до обращения в посольство, под роспись получил от руководства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» Москвы (где работал Отабек Болтаев) наличные деньги в размере 100 тысяч рублей (около 1500 долларов) для транспортировки и захоронения. Кроме того, согласно приказу директора ГБУ И. Костина на имя супруги Болтаева – Ш. Болтаевой была переведена единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей (3,8 тыс) на ее банковскую карту, представленную Ахмедовым. Таким образом, Б. Ахмедов до обращения в посольства уже располагал достаточными материальными средствами для отправки тела О. Болтаева, и его доводы о финансовых трудностях не соответствуют действительности», – отмечает Консульско-правовой департамент МИДа.

Вместе с тем в официальном сообщении говорится, что в случае официального обращения членов семьи Болтаева или их законного представителя Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана готов к защите законных прав и интересов семьи погибшего.