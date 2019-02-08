Первая в истории Казахстана химическая кастрация не состоялась

CA-NEWS (KZ) - Первая в истории Казахстана процедура химической кастрации не состоялась, сообщает Otyrar.kz.

Процедуру кастрации, к которой приговорили жителя Толебийского района, суд отменил в последний момент, сообщил глава управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев.

"Нет, кастрации не было. Суд дал извещение, чтобы отменить", – сообщил глава управления.

В апреле 2018 года 30-летнего жителя Толебийского района осудили за изнасилование несовершеннолетней. Суд назначил мужчине принудительное лечение в виде химической кастрации. Прокуратура решила приостановить исполнение, а спустя полгода решение суда о химической кастрации отменили в апелляционной коллегии, сообщает издание.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года.

В сентябре прошлого года Минздрав РК сообщил, что принял первую заявку на проведение химической кастрации. Всего государство выделило средства более чем для двух тысяч инъекций.