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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Домодедово самолет задел фонарный столб

CA-NEWS (CA) -  В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили РБК, что при рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет. Аэродромные службы приняли все необходимые действия для доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа.

«Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов», — указали в пресс-службе. Причины инцидента установит комиссия.

Инцидент произошел еще 6 февраля в 20:30 мск, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Самолет, летевший рейсом Тюмень — Москва, потерял управление из-за наледи на полосе во время руления к месту стоянки. После этого он столкнулся с мачтой освещения, получив повреждения законцовки и предкрылка правого полукрыла. На борту находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа.

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