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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Численность населения Таджикистана за 28 лет увеличилось на 3,7 млн человек

CA-NEWS (TJ) -  Демографический рост в Таджикистане составляет 2% в год. По данным Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана, ежегодно анализируются данные о росте населения, продолжительность жизни и вопросы социально-экономического характера, в том числе повышение уровня и качества жизни населения, передает Авеста.

По статистическим данным, за последние 28 лет население республики увеличилось на 3,7 млн. человек. Численность населения в стране в 2018 году достигло 9,1 млн. человек. Этот показатель в 1990 году составлял 5,4 млн. человек.

Согласно прогнозам, численность населения страны в 2023 году достигнет 10 млн. человек. В настоящее время, средняя продолжительность жизни в стране составляет 75 лет.

Профильные государственные ведомства утверждают, что для повышения уровня и качества жизни населения, и укрепление производственного потенциала страны, рассматриваются вопросы эффективного использования водных ресурсов и земли, а также увеличение производства продуктов питания и рост ВВП.

ВВП на душу населения в Таджикистане за последний год увеличился на 725 сомони. По официальным данным объем ВВП республики по итогам 2018 года составил 68 млрд.844 млн. сомони ($7,3 млрд.).

Численность населения республики на начало нынешнего года достигла порядка 9,1 млн. человек. Таким образом, ВВП на душу населения составляет 7 тыс. 565 сомони ($802).

Средняя заработная плата в Таджикистане в прошлом году составила чуть более 1,2 тыс. сомони ($127). Размер минимальной зарплаты составил 400 сомони ($42)

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