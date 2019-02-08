РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане женщина повесилась после того, как муж заставил её засватать ему вторую жену

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане женщина покончила с собой после унижений и побоев мужа. Об этом сообщает издание "Хукук" ("Право"), ссылаясь на следователя Генпрокуратуры Хикматиллу Эгамбердиева.

В Узбекистане мужчина, чьё имя не разглашается, постоянно избивал и оскорблял жену, мать их общих двоих детей. Вскоре он выразил желание привести в дом вторую жену и жить одновременно с двумя женщинами. Но жена стала сопротивляться выходкам мужа. Тогда он стал избивать её пуще прежнего. Дошло до того, что в один из дней, придя домой пьяным, муж заставил жену пойти и засватать ему невесту. Женщина, не выдержав унижений и побоев, решается покончить собой, повесившись прямо на воротах своего дома.

Суд назначил мужу, который довёл жену до суицида, соответствующее наказание. Другие подробности дела издание не уточняет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане уволят треть работников реформированных институтов Академии наук
  • Назначен вице-министр образования и науки Казахстана
  • Минсельхоз Кыргызстана подтвердил, что Узбекистан не стал покупать картофель из-за цены
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×