В Узбекистане женщина повесилась после того, как муж заставил её засватать ему вторую жену

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане женщина покончила с собой после унижений и побоев мужа. Об этом сообщает издание "Хукук" ("Право"), ссылаясь на следователя Генпрокуратуры Хикматиллу Эгамбердиева.

В Узбекистане мужчина, чьё имя не разглашается, постоянно избивал и оскорблял жену, мать их общих двоих детей. Вскоре он выразил желание привести в дом вторую жену и жить одновременно с двумя женщинами. Но жена стала сопротивляться выходкам мужа. Тогда он стал избивать её пуще прежнего. Дошло до того, что в один из дней, придя домой пьяным, муж заставил жену пойти и засватать ему невесту. Женщина, не выдержав унижений и побоев, решается покончить собой, повесившись прямо на воротах своего дома.

Суд назначил мужу, который довёл жену до суицида, соответствующее наказание. Другие подробности дела издание не уточняет.