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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алкогольный рынок начнут регулировать в ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) -  В Евразийской экономической комиссии ведут работу над формированием общего алкогольного рынка. Об этом на правительственном часе в сенате сообщил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕАЭК Тимур Жаксылыков, передает abctv.kz.

«Разработан проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, целью которого является устранение барьеров при взаимной торговле алкоголем. Алкоголь - это один из последних товарных рынков, по которому еще не сформирован общий безбарьерный рынок, так называемый товары изъятия», - сообщил Тимур Жаксылыков.

Он подчеркнул, что соглашение имеет важнейшее значение для бизнеса и решит проблемы беспрепятственной недискриминационной взаимной торговли алкоголем.

«Мы надеемся, что в ближайшее время сможем согласовать оставшиеся разногласия со странами и направим на согласования сторон окончательный вариант данного соглашения», - отметил он.

Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕАЭК Тимур Жаксылыков напомнил, что в 2018 году были урегулированы разногласия в части гармонизации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию. В настоящий момент соглашения проходят процедуру внутригосударственного согласия.

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