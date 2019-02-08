В Узбекистане создано Министерство транспорта

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в первых числах февраля создал сразу два новых министерства - Министерство энергетики и Министерство транспорта.

В официальном сообщении, опубликованном прессой 7 февраля говорится, что президентский указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта» подписан 1 февраля, и на основании этого указа было создано министерство транспорта.

Указ предусматривает создание Министерства транспорта на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта.

Министерство является органом государственного управления по выработке и реализации единой государственной политики в области развития автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.

Министерству транспорта переданы задачи и функции АО «Узбекистон темир йуллари» и Узбекский регистр судоходства Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев ещё до создания Министерства транспорта, своим решением от 28 января текущего года назначил первого заместителя премьер-министра Очилбоя Раматова министром транспорта.