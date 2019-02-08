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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создано Министерство транспорта
Предыстория: Чиновник, выступавший против создания Министерства транспорта Узбекистана, намерен стать министром транспорта

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в первых числах февраля создал сразу два новых министерства - Министерство энергетики и Министерство транспорта.

В официальном сообщении, опубликованном прессой 7 февраля говорится, что президентский указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта» подписан 1 февраля, и на основании этого указа было создано министерство транспорта.

Указ предусматривает создание Министерства транспорта на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта.

Министерство является органом государственного управления по выработке и реализации единой государственной политики в области развития автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.

Министерству транспорта переданы задачи и функции АО «Узбекистон темир йуллари» и Узбекский регистр судоходства Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев ещё до создания Министерства транспорта, своим решением от 28 января текущего года назначил первого заместителя премьер-министра Очилбоя Раматова министром транспорта.


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