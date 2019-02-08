В Узбекистане жена ударила мужа ножом в сердце
- Узбекистан, происшествия
- 15:31, 08 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Женщина, ударившая мужа ударом ножа в сердце, арестована в Каттакурганском районе Самаркандской области.
Как сообщила пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 6 февраля в махале Олмазор в селе Муртак Каттакурганского района Самаркандской области.
В Каттакурганском районе Самаркандской области жительница махалли Олмазор гражданка Д.С., в ходе семейной ссоры нанесла мужу Т.Р. ножевое ранение.
В результате пострадавший госпитализирован, а Д.С. задержана. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.