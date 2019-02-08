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  8 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане жена ударила мужа ножом в сердце

CA-NEWS (UZ) -  Женщина, ударившая мужа ударом ножа в сердце, арестована в Каттакурганском районе Самаркандской области.

Как сообщила пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 6 февраля в махале Олмазор в селе Муртак Каттакурганского района Самаркандской области.

В Каттакурганском районе Самаркандской области жительница махалли Олмазор гражданка Д.С., в ходе семейной ссоры нанесла мужу Т.Р. ножевое ранение.

В результате пострадавший госпитализирован, а Д.С. задержана. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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