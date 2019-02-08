В Таджикистане на 18 лет сократили срок "народному генералу" Саиду Киёмиддин Гози

CA-NEWS (TJ) - Срок заключения Саида Киёмиддина Гози, известного в 90-х годах таджикского священнослужителя, сокращен на 18 лет.

В мае прошлого года он был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в разжигании национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Решение о сокращении срока заключения Саида Киёмиддина Гози было принято Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Таджикистана, которая в конце прошлого месяца рассмотрела поданное адвокатом заключенного ходатайство. «Судебная коллегия учла чистосердечное раскаяние заключенного и его содействие при раскрытии других тяжких преступлений", - сообщили 8 февраля в Верховном суде.

Баходур Исмоилов, руководитель колонии в поселке «Кирпичный», где отбывает наказание бывший священнослужитель, сказал, что пока официальная бумага из Верховного суда не поступала. По его словам, состояние здоровья заключенного хорошее, жалоб у него нет.

Эшон Сайид Киёмиддин Гози (Гозиев) был одним из ораторов на площади «Шахидон» в Душанбе, где в 1992 году собрались противники коммунистического режима. Его неофициально называли «генерали мардуми» («народный генерал»). С началом гражданской войны в Таджикистане (1992-1997) Гози перебрался в Афганистан, где сотрудничал с Объединенной таджикской оппозицией (ОТО). После подписания Общего соглашения о мире и национальном согласии в 1997 году известный священнослужитель вернулся на родину и был членом Комиссии по национальному примирению от ОТО. За заслуги в реализации Общего соглашения о мире был награжден орденом «Шараф».

В мае 2018 года Верховный суд Таджикистана приговорил Саида Киёмиддина Гози к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в разжигании национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, в измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. В ноябре 2017 года года бывший священнослужитель был похищен спецслужбами России и Таджикистана в Санкт-Петербурге и вывезен в Худжанд. Судебный процесс над «народным генералом» проходил в закрытом режиме.

Летом прошлого года Саид Киёмиддин Гози, находясь в колонии заявил, что власти Ирана спонсируют запрещенную Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). В документальном фильме «Невидимые корни» («Решаҳои ноаён»), показанном 18 июня на всех таджикистанских государственных телеканалах, бывший священнослужитель подчеркнул, что «ПИВТ для Таджикистана была и остается вредной и предательской партией». По его словам, Тегеран намерен возродить ПИВТ, чтобы «хозяева партии» в 2020 году осуществили переворот в Таджикистане».